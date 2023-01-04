Bir markette daha 'sabit fiyat' uygulaması

04 Ocak 2023 Çarşamba, 11:02

Aralık ayında Resmi Gazete’de yayımlanan kararla, şube sayısı 200’den fazla olan zincir süpermarketlerin satışa sundukları ürünlerle ilgili verileri Ticaret Bakanlığı’na bildirmesi zorunlu hale getirilmişti.

Zincir marketler hakkında Rekabet Kurulu'nda devam edilen soruşturmada da marketler aralık ayında savunma vermişti. Savunmaların ardından marketlere yeni bize ceza verilmemişti. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, 26 Aralık 2022'de Türkiye'de en fazla şubeye sahip 4 ulusal zincir marketin genel müdürleri ile bir araya gelip, asgari ücret zammı sonrası etiket fiyatları ile ilgili uyarılarda bulundu. Bakan Muş'un görüşmesinin ardından 'Şok' isimli market, ocak ayı boyunca 1000 üründe sabit fiyat uygulamasına geçti.

419 ÜRÜNDE SABİT FİYAT

Şok'un ardından Migros da ocak ayı için sabit fiyat ve sürekli indirim kampanyası başlatıldığını açıkladı. Marketten yapılan açıklamada, 419 temel ihtiyaç ürünlerinde sabit fiyat, 3 binden fazla üründe sürekli indirim, 23 farklı ürün ailesinden tüm ürünlerde yüzde 25 ile yüzde 50 arasında indirimler uygulandığı bildirildi.