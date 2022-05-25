Yeni ekonomi modeli AKP'yi de karıştırdı: 'Sabit fiyat' önerisini tartıştılar

25 Mayıs 2022 Çarşamba, 07:24

İktidarın ekonomide 'Türkiye Ekonomi Modeli' adı altında uygulamaya soktuğu paketten de sonuç alınamaması AKP içerisinde de rahatsızlık konusu olduğu belirtiliyor.

AKP'ye yakın Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, bu konu AKP Genel Merkezi bünyesinde, Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş başkanlığında oluşturulan seçim stratejisi ekibinin son toplantısında da gündeme geldi.

Habere göre Toplantıda geçim sıkıntısı, fiyat artışları ve enflasyon konusunda yapılması gerekenler ve öneriler değerlendirildi. Strateji ekibi tarafından, önceliğin enflasyonla mücadeleye verilmesi gerektiği ve para politikasına yönelik yeni adımların atılmasına yönelik görüşler dile getirildi. Tartışılan bu önerilerin değerlendirilmesi için Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin bir sonraki toplantıya davet edilmesi kararlaştırıldı. Nebati’nin önümüzdeki günlerde AKP seçim strateji ekibinin yapacağı toplantıya katılacağı ve yeni ekonomik modelle ilgili bilgilendirme yapacağı belirtildi. Toplantıda strateji ekibi de kendi görüş ve önerilerini anlatacak.

'SERBEST PİYASAYA AYKIRI' DİYEREK KARŞI ÇIKTILAR

Habere göre strateji ekibinin toplantısında, kiralara müdahale ve belli ürünlere sabit fiyat uygulaması gibi öneriler de masaya geldi. Ancak bu önerilere "serbest piyasa ekonomisinin mantığına aykırı olduğuna, girdi fiyatlarının sürekli artış gösterdiği bir ortamda ev fiyatlarına veya kiralara müdahale edilemeyeceğine" dikkat çekilerek karşı çıkıldı.

Toplantılarda “Eğer inşaat girdi fiyatlarına müdahale etmiyorsanız, ev fiyatlarına da edemezsiniz. Kamu olarak yapılacak tek şey, kamu alanındaki fiyatları belirlemek, en fazla TOKİ’nin yapacağı evlerin uygun fiyatla satılması şeklinde bir adım olabilir” değerlendirilmesi yapıldı. AKP kaynakları, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile yapılacak toplantıda bu konunun da gündeme geleceğini kaydetti.