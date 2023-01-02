Bursa'da zincir marketlere denetim: 9 şubenin faaliyetleri 3 gün durduruldu

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, 3 farklı zincir marketin toplam 9 şubesinin faaliyetleri, "etiket ihlali" yaptıkları gerekçesiyle 3 gün süreyle durduruldu.

DHA
02 Ocak 2023 Pazartesi, 14:29
Bursa'da zincir marketlere denetim: 9 şubenin faaliyetleri 3 gün durduruldu
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İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede bulunan 3 farklı zincir marketin 9 şubesinde "etiket ihlali" yapıldığı yönünde ihbar aldı.

Ekipler, İnegöl Belediyesi Encümen Meclisi kararıyla marketlerde denetim gerçekleştirdi. Bazı ürünlerin raftaki fiyatıyla kasada okutulan fiyatının farklı olduğu tespit edildi.

Daha önce aynı maddeden dolayı 3 kez uyarı cezası uygulandığı belirtilen marketlerin bu kez 3 gün süreyle faaliyetleri durduruldu.

İş yerleri, zabıta görevlileri tarafından mühürlendi.

 


İnegöl İnegöl Belediyesi Bursa Market

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