Bakan Mehmet Muş'tan asgari ücret sonrası marketlere uyarı: Fiyat artışlarına asla müsaade etmeyeceğiz
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Zincir marketlere asgari ücret zammı sonrası etiket fiyatlarıyla ilgili uyarılarda bulunduk. Haksız fiyat artışlarına asla müsaade etmeyeceğiz" dedi.
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, dört zincir marketin genel müdürleriyle görüşerek asgari ücrete yapılan zam sonrası etiket fiyatlarıyla ilgili uyarılarda bulunduklarını açıkladı. Bakan Muş, "Haksız fiyat artışlarına asla müsaade etmeyeceğiz" dedi.
Bakan Muş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'de en fazla şubeye sahip 4 ulusal zincir marketin genel müdürleriyle görüştüklerini bildirdi.
Migros Üst Yöneticisi (CEO) Özgür Tort, A101 CEO'su Cem Maltaş, ŞOK CEO'su Uğur Demirel ve BİM CEO'su Galip Aykaç'ın katıldığı toplantıya ilişkin bilgi veren Muş, "Asgari ücret zammı sonrası etiket fiyatlarıyla ilgili uyarılarda bulunduk. Piyasa düzenini ve işleyişini bozmaya dönük haksız fiyat artışlarına asla müsaade etmeyeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.
Muş, Ticaret Bakanlığı olarak saha denetimlerini yoğun şekilde sürdürdüklerinin altını çizerek, haksız fiyat artışlarıyla mücadelede ellerindeki tüm denetim imkanlarını sonuna kadar kullanmakta kararlı olduklarını söyledi.
Ülkemizde en fazla şubeye sahip 4 ulusal zincir marketin genel müdürleriyle bir araya gelerek asgari ücret zammı sonrası etiket fiyatlarıyla ilgili uyarılarda bulunduk.— Dr. Mehmet Muş (@mehmedmus) December 26, 2022
Piyasa düzenini ve işleyişini bozmaya dönük haksız fiyat artışlarına asla müsaade etmeyeceğiz. pic.twitter.com/iqg8oGRaHr
En Çok Okunan Haberler
-
- Hapishanede zehirlendiği iddia edildi
- İstanbul'da metroda ağızları açık bırakan olay
- 'Paris' paylaşımını sildi, 'istemeden oldu' dedi
- Meteoroloji'den 'sarı' uyarı: Kuvvetli kar geliyor!
- Mustafa Sandal'dan İYİ Parti sürprizi!
- Yeni Akit hedef göstermişti... Hülya Avşar’dan ilk yorum
- Mezarımı kargalar kazsın, kartal olmasa da olur
- Çete lideri Kurtuluş için iade kararı çıktı!
- 'Bizim açımızdan son seçim olabilir'
- Dünyaca ünlü oyuncu yaşamını yitirdi