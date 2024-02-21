Bir platforma daha zam! Abonelik ücretleri 4 kat arttı

Netflix, Disney Plus, Exxen ve Gain gibi pek çok dijital yayın platformuna yılbaşından bu yana zam geldi. Zam gelen dijital yayın platformuna Twitch de eklendi. Twitch, abonelik ücretlerine yüzde 340’a yakın zam yapıldığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.02.2024 - 11:49
Bir platforma daha zam! Abonelik ücretleri 4 kat arttı
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Twitch tarafından yayınlanan bir blog gönderisinde, Türkiye’deki abonelik fiyatlarında güncellemeye gidileceği bildirildi.

Şirket, 2021 yılında Türkiye’de yerel fiyatlandırma uyguluyordu ve fiyatlara herhangi bir zam yansıtılmamıştı.

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Ekonomim’de yer alan habere göre; ancak son yapılan açıklamaya göre fiyatlarda yüzde 340 oranında artış yaşanacağı aktarıldı.

Şirket, yaptığı açıklamada, “Yayıncıların artan maliyetlerini ve bazı yerel para birimlerindeki dalgalanmaları dikkate alarak bazı ülkelerde abonelik fiyatlarını güncelliyoruz.” ifadeleriyle fiyatları artırmasının arkasındaki nedeni açıkladı.

GÜNCEL TWITCH ABONELIK FIYATLARI NE KADAR?

Fiyat güncellemesinin sadece masaüstü ve mobil web üzerinden satın alınan abonelikler için geçerli olacağı belirtilirken, söz konusu fiyat güncellemesinin 28 Şubat itibariyle kullanıcılara yansıtılacağı bildirildi.

İşte yeni zamlı fiyatlar…


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