GAİN'in abonelik ücretlerine zam

Yayınlanma: 16.02.2024 - 16:48

Güncelleme: 16.02.2024 - 16:49

Dijital yayın platformu GAİN de Netflix, Disney Plus ve Exxen'in ardından abonelik ücretlerine zam yaptı.

GAİN'in abonelik ücretlerine yaklaşık yüzde 50 zam yapıldı. Böylece aylık abonelik 99 TL'den 149 TL'ye yükseldi.

GAİN son olarak Ağustos 2023 tarihinde aylık abonelik ücreti yapytığı zamla abonelik fiyatını 34,90 TL'denTL'den 99 TL'ye yükseltmişti.

Aralık 2020'de yayın hayatına başlayan GAİN, geçtiğimiz yıl Rams Türkiye İnşaat Grubu tarafından satın alınmıştı.

Sene başında zam yapan Netflix'in ardından dün Disney+, bugün ise Exxen zam yaptığını duyurmuştu.