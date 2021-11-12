Bir satış daha: Termik santral, ilişkili maden sahalarıyla bütün özelleştiriliyor
İktidarın kararıyla Ankara'da Çayırhan Termik Santrali ile müştemilatı ve ilişkili maden sahaları bütün olarak özelleştirilecek.
Elektrik Üretim AŞ'ye (EÜAŞ) ait Ankara Nallıhan'da bulunan Çayırhan Termik Santrali özelleştirme kapsam ve programına alındı.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile ilgili Cumhurbaşkanı kararına göre, özelleştirme kararı Çayırhan Termik Santrali, taşınır ve taşınmazları, 23405 ve 30963 numaralı ruhsat ve bu ruhsata ait maden sahalarını kapsıyor.
Buna göre;
- Çayırhan Termik Santrali
- Çayırhan Termik Santrali’nin kullandığı taşınmazlar
- EÜAŞ’a ait Çayırhan Linyit İşletmesi’nin kullandığı taşınırlar
- Çayırhan Linyit İşletmesi’nin kullandığı mülkiyeti EÜAŞ ve Maliye Hazinesine ait taşınmazlar
- Uluköy ve Karaköy mahallelerinde bulunan mülkiyeti EÜAŞ ve Maliye Hazinesine ait taşınmazlar.
İşletme hakkının verilmesi yöntemiyle özelleştirilecek santralin işlemlerinin 2025 yılı sonuna kadar tamamlanması öngörülüyor.
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