Bir satış daha: Termik santral, ilişkili maden sahalarıyla bütün özelleştiriliyor

12 Kasım 2021 Cuma, 09:48

Elektrik Üretim AŞ'ye (EÜAŞ) ait Ankara Nallıhan'da bulunan Çayırhan Termik Santrali özelleştirme kapsam ve programına alındı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile ilgili Cumhurbaşkanı kararına göre, özelleştirme kararı Çayırhan Termik Santrali, taşınır ve taşınmazları, 23405 ve 30963 numaralı ruhsat ve bu ruhsata ait maden sahalarını kapsıyor.

Buna göre;

Çayırhan Termik Santrali

Çayırhan Termik Santrali’nin kullandığı taşınmazlar

EÜAŞ’a ait Çayırhan Linyit İşletmesi’nin kullandığı taşınırlar

Çayırhan Linyit İşletmesi’nin kullandığı mülkiyeti EÜAŞ ve Maliye Hazinesine ait taşınmazlar

Uluköy ve Karaköy mahallelerinde bulunan mülkiyeti EÜAŞ ve Maliye Hazinesine ait taşınmazlar.

İşletme hakkının verilmesi yöntemiyle özelleştirilecek santralin işlemlerinin 2025 yılı sonuna kadar tamamlanması öngörülüyor.