Peş peşe özelleştirmeler: "Yurdun dört bir yanında ne var ne yok satıyorlar"
CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, iktidarın yeni özelleştirme hamlelerine tepki göstererek “Müflis tüccar eski defterleri karıştırırmış' misali, AKP iktidarı elde satacak bir şey kalmayınca kamuya ait arazileri satmaya devam ediyor” dedi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile yurdun dört bir yanında yer alan birçok arazinin özelleştirilmesi onaylanmıştı.
CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, özelleştirme kararlarını sert tepki gösterdi. Tekin “Kamu arazilere yönelik özelleştirmelere hız verildiği görüyoruz. 20 yıllık iktidarları süresince satmaya fırsat bulamadıkları kamu değerlerini ‘elden çıkartmak için’ yurdun dört bir yanında ne var ne yok satıyorlar. Ama son birkaç yıldır yapılan satışlara bakıldığında, zıvanadan çıkmış durumdalar” dedi.
Kamu taşınmazları halkın birikimiyle oluşturulmuş ve halka ait varlıklar olduğunu ifade eden Tekin "Koskoca ülkeyi babalarının çiftliği gibi yönetiyorlar. Şu bir gerçek ki, AKP iktidarı Türkiye için felaket olmaya devam ediyor" diye devam etti.
Ekonominin kötüye gittiğine, milli gelirde ciddi düşüşler olduğuna ve bu açığı kapatmak için kamunun mallarının peşkeş çekildiğine işaret eden Tekin, “Özellikle son bir yılın satış verilerine bakıldığında, son 5 yılın rakamlarını dahi geride bırakmış durumda. Bu arsaların genellikle imar uygulamalarının yapılmadan satılıyor olmaları bize, geçmişte yaptıkları şaibeli işleri hatırlatıyor.” ifadelerini kullandı.
"NEFESİMİZ ENSENİZDE"
Gürsel Tekin açıklamasını şöyle sürdürdü:
“AKP iktidarı, 19 yıl boyunca kamu taşınmazlarını yeni yasalar çıkartarak ya da kuralları zorlayarak elden çıkarttı, tahsis etti ya da devretti. Hemen hemen tüm bakanlıklar ve Özelleştirme İdaresine imar planları yapma yetkisi tanındı. Hepsi daha çok rant getirmesi için, satmadan önce plan değiştirip, konut ve ticaret alanına dönüştürüldü. Yandaşlara yatırım yapması amacıyla verilen taşınmazlar ise onların isteklerine bakılarak planlandı. Unutmayın ki kimlere adrese teslim satışlar yaptığınızı yakinen takip ediyoruz. CHP olarak nefesimiz ensenizde olacak. Kaynaklarımıza sahip çıkma mücadelesini sürdüreceğimizi bir kez daha ifade ediyor ve tüm yurttaşları bu mücadeleye omuz vermeye çağırıyoruz"
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