LPG'ye dev gece yarısı zammı! 2 Ağustos 2023 güncel benzin ve motorin fiyatları...
Akaryakıta zam gelmeye devam ediyor. Otogaz grubuna, gece yarısı itibariyle 2 lira 3 kuruşluk zam geldi.
KDV ve ÖTV oranlarında yapılan zamlar ve dövizdeki hareketlilik benzin ve motorin fiyatlarında da değişikliğe neden oluyor.
Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere otogaz grubunda gece yarısı itibarıyla 2 lira 3 kuruşluk zam geldi. LPG İstanbul'da 16.38, Ankara’da 16.29 ve İzmir’de 16 liradan satılıyor.
GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARINA GÖRE
İstanbul
Motorin litresi 36.51
Benzinin litresi 36.09
Ankara
Motorin litresi 36.99
Benzinin litresi 36.57
İzmir
Motorin litresi 37.17
Benzinin litresi 36.67
Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.
Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.
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