Bir sigara grubuna daha dev zam: 70 liraya dayandı! İşte yeni fiyatlar...

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar bir sigara grubuna daha dev zam geldiğini duyurdu. Böylece grubun en ucuz sigarası 60, en pahalı sigarası ise 67 TL'ye yükseldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.04.2024 - 10:17
Bir sigara grubuna daha dev zam: 70 liraya dayandı! İşte yeni fiyatlar...
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Seçim sonrası zam yağmuru sürüyor. Çarşamba günü JTİ sigara grubuna gelen 8 TL'lik zammın ardından bir zam da Philip Morris grubuna geldi.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, Philip Morris grubuna 8 TL zam geldiğini duyurdu.

Böylelikle Philip Morris grubunun en pahalı sigarası 67 TL, en ucuzu ise 60 lira oldu.

Dündar, X hesabı üzerinden yeni zamlı listeyi paylaştı.

 


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