Bir sigara grubuna daha dev zam: 70 liraya dayandı! İşte yeni fiyatlar...

Yayınlanma: 05.04.2024 - 10:17

Güncelleme: 05.04.2024 - 10:17

Seçim sonrası zam yağmuru sürüyor. Çarşamba günü JTİ sigara grubuna gelen 8 TL'lik zammın ardından bir zam da Philip Morris grubuna geldi.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, Philip Morris grubuna 8 TL zam geldiğini duyurdu.

Böylelikle Philip Morris grubunun en pahalı sigarası 67 TL, en ucuzu ise 60 lira oldu.

Dündar, X hesabı üzerinden yeni zamlı listeyi paylaştı.