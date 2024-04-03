Sigaraya zam mı geldi? En pahalı ve en ucuz sigara hangileri?
Sigara zammı Nisan ayı itibarıyla gündeme geldi. Sigaraya zam haberleri takip edilirken sosyal medyada fiyat listeleri paylaşılmaya başladı. En pahalı ve en ucuz sigara fiyatları güncel rakamlarla araştırılıyor. Peki, Sigaraya zam mı geldi? En pahalı ve en ucuz sigara hangileri?
Tütün kullanıcıları sosyal medyada yayaılan bilgilere göre sigaraya zam gelip gelmediğini araştırıyor. En pahalı ve en ucuz sigar merak ediliyor. Peki, Sigaraya zam mı geldi? En pahalı ve en ucuz sigara hangileri?
SİGARAYA ZAM MI GELDİ?
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla yeni sigara fiyatlarını duyurdu.
EN PAHALI VE EN UCUZ SİGARA FİYATI NE KADAR OLDU?
Son zamla birlikte JTİ sigara grubundaki en ucuz sigara fiyatı 58 TL'ye çıktı. En pahalı sigara ise 69 TL oldu.
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