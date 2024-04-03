Tiryakilere kötü haber: Bir sigara grubuna dev zam!

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar bir sigara grubuna dev zam geldiğini duyurdu. İşte yeni zamlı liste...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.04.2024 - 18:01
Tiryakilere kötü haber: Bir sigara grubuna dev zam!
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Seçimlerin ardından zam yağmuru başladı.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, Winston grubuna 8 TL zam geldiğini duyurdu.

Böylelikle Winston grubunun en pahalı sigarası 69 TL, en ucuzu ise 58 lira oldu.

Dündar, X hesabı üzerinden yeni zamlı listeyi paylaştı.

 


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