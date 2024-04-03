Tiryakilere kötü haber: Bir sigara grubuna dev zam!
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar bir sigara grubuna dev zam geldiğini duyurdu. İşte yeni zamlı liste...
Seçimlerin ardından zam yağmuru başladı.
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, Winston grubuna 8 TL zam geldiğini duyurdu.
Böylelikle Winston grubunun en pahalı sigarası 69 TL, en ucuzu ise 58 lira oldu.
Dündar, X hesabı üzerinden yeni zamlı listeyi paylaştı.
Wiston gurubuna #sigara ya #ZamGeldi devamı gelir pic.twitter.com/vCSNZ4Tu2N— EROL DÜNDAR () (TBYD BAŞKANI) (@DundarErol_) April 3, 2024
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