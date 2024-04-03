Tiryakilere kötü haber: Bir sigara grubuna dev zam!

Yayınlanma: 03.04.2024 - 18:01

Güncelleme: 03.04.2024 - 18:05

Seçimlerin ardından zam yağmuru başladı.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, Winston grubuna 8 TL zam geldiğini duyurdu.

Böylelikle Winston grubunun en pahalı sigarası 69 TL, en ucuzu ise 58 lira oldu.

Dündar, X hesabı üzerinden yeni zamlı listeyi paylaştı.