Bir sigara grubuna daha zam! En ucuzu 64 lira oldu

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, BAT sigara grubuna zam geldiğini duyurdu. İşte yeni zamlı liste…

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.08.2024 - 19:50
Bir sigara grubuna daha zam! En ucuzu 64 lira oldu
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Sigara fiyatlarına zam yağmuru devam ediyor.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından BAT sigara grubuna zam yapıldığını açıkladı.

7 Ağustos'tan (yarın) itibaren geçerli olacak yeni fiyat listesine göre grubun en ucuz sigarası 64 lira oldu.



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