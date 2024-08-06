Bir sigara grubuna daha zam! En ucuzu 64 lira oldu

Yayınlanma: 06.08.2024 - 19:50

Güncelleme: 06.08.2024 - 19:50

Sigara fiyatlarına zam yağmuru devam ediyor.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından BAT sigara grubuna zam yapıldığını açıkladı.

7 Ağustos'tan (yarın) itibaren geçerli olacak yeni fiyat listesine göre grubun en ucuz sigarası 64 lira oldu.



