Bir sigara grubuna daha zam! En ucuzu 64 lira oldu
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, BAT sigara grubuna zam geldiğini duyurdu. İşte yeni zamlı liste…
Sigara fiyatlarına zam yağmuru devam ediyor.
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından BAT sigara grubuna zam yapıldığını açıkladı.
7 Ağustos'tan (yarın) itibaren geçerli olacak yeni fiyat listesine göre grubun en ucuz sigarası 64 lira oldu.
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