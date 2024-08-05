Bir sigara grubuna daha zam!

Yayınlanma: 05.08.2024 - 20:36

Güncelleme: 05.08.2024 - 20:36

Sigara fiyatlarına zam yağmuru devam ediyor.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından JTI sigara grubuna zam yapıldığını açıkladı.

6 Ağustos'tan (yarın) itibaren geçerli olacak yeni fiyat listesine göre grubun en ucuz sigarası 64 lira oldu.

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