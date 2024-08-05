Bir sigara grubuna daha zam!
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, JTI sigara grubuna zam geldiğini duyurdu. İşte yeni zamlı liste...
Sigara fiyatlarına zam yağmuru devam ediyor.
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından JTI sigara grubuna zam yapıldığını açıkladı.
6 Ağustos'tan (yarın) itibaren geçerli olacak yeni fiyat listesine göre grubun en ucuz sigarası 64 lira oldu.
İŞTE YENİ FİYATLAR:
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