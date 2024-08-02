Kar maskesiyle geldi... 2 karton sigara çaldı!

Konya'da bir zincir marketin şubesine gelen kar maskeli kişi, kasiyer Arife B.'yi ittirip, kasanın yanındaki 2 karton sigarayı alarak kaçtı.

DHA
Yayınlanma: 02.08.2024 - 13:11
Kar maskesiyle geldi... 2 karton sigara çaldı!
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Olay, saat 11.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Ardıçdalı Sokak’ta meydana geldi.

Bir zincir marketin şubesine gelen kar maskeli kişi, kasiyer Arife B.'yi ittirerek, kasanın yanındaki 2 karton sigarayı alıp kaçtı.

İhbarla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polisin yaptığı kontrollerde marketin güvenlik kameralarının çalışmadığı tespit edildi.

Şoke olan kasiyeri arkadaşları sakinleştirirken, polis şüpheliyi kimliğini belirleyip yakalamak için çalışma başlattı.


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