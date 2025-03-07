Bir sigara grubuna daha zam geldi
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada BAT (British American Tobacco) marka sigara grubuna zam yapıldığını duyurdu.
Sigara fiyatlarına bir zam daha geldi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, BAT sigara sigara grubuna zam yapıldığını duyurdu.
Yarından (8 Mart 2025) itibaren geçerli olacak yeni fiyat listesine göre sigara fiyatları 75 TL ila 91 TL arasında değişecek.
İşte yeni fiyat listesi:
Etiketler: #Sigara #zam #Erol Dündar
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