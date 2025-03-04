Adana'da 'sigara üretilen eve' operasyon: 2 gözaltı
Adana'da polis ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesindeki bir evde kaçak sigara üretildiğini belirledi.
İkamete düzenlenen operasyonda, 12 bini tütün doldurulmuş 97 bin kaçak makaron (filtreli sigara kağıdı), 60 kilogram tütün ve iki sigara sarma makinesi ele geçirildi.
2 GÖZALTI
Ekipler, kargo şubesine bırakılan bir pakette de 22 bin 500 mükerrer bandrollü makaron buldu.
Kaçak ürünlerle ilgili 2 zanlı gözaltına alındı.
Etiketler: #Adana #Kaçakçı #Kaçakçılık
En Çok Okunan Haberler
-
- Ekrem İmamoğlu'ndan flaş suç duyurusu
- 'Diploma' soruşturmasında yeni gelişme!
- 5 kişi hayatını kaybetti!
- AKP'li üyeler oturumu terketti
- 'Yapılabilecek en kötü açıklama'
- Erdoğan sürece mesafeli mi?
- İBB Medya AŞ'ye operasyon!
- Bakanlık ünlü giyim markasını ifşa etti!
- Sergen Yalçın'dan flaş Galatasaray iddiası
- Aslıhan Gürbüz isyan etti: 'Böyle geri zekalı olmayın!'