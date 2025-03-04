Adana'da 'sigara üretilen eve' operasyon: 2 gözaltı

Adana'da polis ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

Adana'da 'sigara üretilen eve' operasyon: 2 gözaltı
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İHA
Yayınlanma: 04.03.2025 - 10:00

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesindeki bir evde kaçak sigara üretildiğini belirledi.

İkamete düzenlenen operasyonda, 12 bini tütün doldurulmuş 97 bin kaçak makaron (filtreli sigara kağıdı), 60 kilogram tütün ve iki sigara sarma makinesi ele geçirildi. 

2 GÖZALTI

Ekipler, kargo şubesine bırakılan bir pakette de 22 bin 500 mükerrer bandrollü makaron buldu.

Kaçak ürünlerle ilgili 2 zanlı gözaltına alındı.


Etiketler: #Adana #Kaçakçı #Kaçakçılık

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