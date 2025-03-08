Bir sigara grubuna daha zam geldi

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada BAT (British American Tobacco) marka sigara grubuna zam yapıldığını duyurdu.

Bir sigara grubuna daha zam geldi
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 08.03.2025 - 09:36

Türkiye’de yüksek enflasyon, dolar kurundaki hareketlilik ve vergi artışları raflara zam olarak yansımaya devam ediyor.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, JTI ve Esse'nin ardından BAT sigara grubuna da geldiğini duyurdu.

Bugünden (8 Mart 2025) itibaren geçerli olacak yeni fiyat listesine göre sigara fiyatları 75 TL ila 91 TL arasında değişecek.

Yeni fiyat listesi şu şekilde:


Etiketler: #Sigara #sigaraya zam

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