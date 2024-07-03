Bir sigara grubuna dev zam!

JTI sigara grubuna zam geldiği açıklandı. Böylece grubun en ucuz sigarası yarından itibaren 67 liradan satılacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.07.2024 - 18:48
Bir sigara grubuna dev zam!
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JTI grubu sigaralara 8-9-10 TL bandında zam geldiği açıklandı. Diğer sigara gruplarına da yakında zam gelmesi bekleniyor.

Yeni zamlı fiyatların yarından (4 Temmuz) itibaren geçerli olacağı açıklandı.

İŞTE YENİ FİYAT LİSTESİ


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