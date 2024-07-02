Artık sigarayı yakarken iki kez düşünün! İzmarit vergisi geliyor

cumhuriyet.com.tr
02 Temmuz 2024 Salı, 10:56
Artık sigarayı yakarken iki kez düşünün! İzmarit vergisi geliyor

İktidar, tütün şirketlerinin ‘sigara izmaritlerini temizlemek’ için çöp veya kirletme bedeli vergisi ödemesi üzerinde çalışıyor.

Artık sigarayı yakarken iki kez düşünün! İzmarit vergisi geliyor

Tütün ürünlerinin yasaklanmasını düzenleyen kanun ile tütün ve alkol piyasasını düzenleyen kanunda değişikliğe gidilecek.

Artık sigarayı yakarken iki kez düşünün! İzmarit vergisi geliyor

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu konu üzerinde çalışılması yönünde talimat verdiği, çalışmanın Meclis’in yeni yasama döneminde ele alınarak, taslak metin üzerinde çalışılacağı öğrenildi.

Artık sigarayı yakarken iki kez düşünün! İzmarit vergisi geliyor

Sağlık Bakanlığına sunulacak ön çalışmada, halk sağlığını korumakla yükümlü kurum ve kuruluşlar arasında yapılacak görüşmeler neticesinde belirlenecek bir tarihin esas alınması ve bu tarihten sonra doğan nesillere sigara satışının yasaklanması önerilecek.

Artık sigarayı yakarken iki kez düşünün! İzmarit vergisi geliyor

Ticaret Bakanlığı'na ise, Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanunun’da değişiklik yapılması önerisi sunulacak.

Artık sigarayı yakarken iki kez düşünün! İzmarit vergisi geliyor

Tütün şirketlerinin sigara izmaritlerini temizlemek için çöp veya kirletme bedeli vergisi ödemesi de teklif edilecek.

Artık sigarayı yakarken iki kez düşünün! İzmarit vergisi geliyor

Çalışmalar sırasında bilim adamlarının da görüşlerinin alınacağı, aynı zamanda dünya örneklerinin de inceleneceği belirtildi.

Artık sigarayı yakarken iki kez düşünün! İzmarit vergisi geliyor

AKP kurmayları, İngiltere’de 2009 sonrası doğan kuşaklara sigara satışını yasaklayan modelin yanı sıra İspanya’da tütün endüstrisinden “sigara izmariti” vergisi alan modelin incelendiğini kaydetti.

Artık sigarayı yakarken iki kez düşünün! İzmarit vergisi geliyor

Ayrıca 2025’te sigara yasağının bütün ülke geneline yayılacağı İzlanda modelinin de bir sonraki aşamada Türkiye’ye örnek olabileceğini ifade edildi.

Artık sigarayı yakarken iki kez düşünün! İzmarit vergisi geliyor

İspanya’daki kirletme ya da izmarit vergisi olarak uygulanan modelin tütün endüstrisine yönelik olduğunu aktaran kurmaylar, sigara üreticilerine karşı mücadele edilmesi gerektiğini belirtti.

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