Bir sigara grubundan daha 1 TL'lik indirim

Yayınlanma: 15 Ocak 2023 - 13:11

Güncelleme: 15 Ocak 2023 - 13:11

Yeni yılla birlikte birçok ürüne zam gelirken, sigaraya da 4 lira zam gelmişti.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımında bir sigara grubunun daha indirime gittiğini söyledi.

Dündar paylaşımında, "BAT’ın fiyatları diğer firmalarda 1? aşagıda açıklamasın ardın dan JTI ve bugün de PM gurubu bir çok ürün de 1 TL indirime gitti" dedi.

Dündar'ın paylaşımı şu şekilde: