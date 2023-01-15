Bir sigara grubundan daha 1 TL'lik indirim

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında bazı sigara markalarında 1 TL indirim olacağını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15 Ocak 2023 - 13:11
Bir sigara grubundan daha 1 TL'lik indirim
Abone Ol google-news

Yeni yılla birlikte birçok ürüne zam gelirken, sigaraya da 4 lira zam gelmişti. 

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımında bir sigara grubunun daha indirime gittiğini söyledi.

Dündar paylaşımında, "BAT’ın fiyatları diğer firmalarda 1? aşagıda açıklamasın ardın dan JTI ve bugün de PM gurubu bir çok ürün de 1 TL indirime gitti" dedi.

Dündar'ın paylaşımı şu şekilde:

 


Erol Dündar İndirim Sigara Sigara fiyatı

En Çok Okunan Haberler