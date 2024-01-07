Bira fiyatlarına dev zam!

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, Efes bira grubuna yüzde 35 zam geldiğini duyurdu. İşte yeni zamlı liste...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.01.2024 - 17:08
Bira fiyatlarına dev zam!
Abone Ol google-news

Yeni yılda zam yağmuru devam ediyor.

Alkol ve sigara fiyatları da yapılan zamlardan nasibini aldı.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, Efes bira grubuna yüzde 35 zam geldiğini duyurdu.

Böylece en ucuz bira fiyatı 35 TL olurken en pahalısı ise 125 liraya ulaştı.

Dündar, X hesabı üzerinden fiyat listesini paylaştı.

 


bira Alkol Erol Dündar

İlgili Haberler

Bir alkol grubuna daha zam

Bir alkol grubuna daha zam
TBYD Başkanı Erol Dündar duyurdu: Alkole yeni yıl zammı!

TBYD Başkanı Erol Dündar duyurdu: Alkole yeni yıl zammı!
Alkole dev vergi zammı!

Alkole dev vergi zammı!

En Çok Okunan Haberler