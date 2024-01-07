Bira fiyatlarına dev zam!
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, Efes bira grubuna yüzde 35 zam geldiğini duyurdu. İşte yeni zamlı liste...
Yeni yılda zam yağmuru devam ediyor.
Alkol ve sigara fiyatları da yapılan zamlardan nasibini aldı.
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, Efes bira grubuna yüzde 35 zam geldiğini duyurdu.
Böylece en ucuz bira fiyatı 35 TL olurken en pahalısı ise 125 liraya ulaştı.
Dündar, X hesabı üzerinden fiyat listesini paylaştı.
Efes bira gurubuna #ZamGeldi pic.twitter.com/ZpkvzOtFxO— EROL DÜNDAR () (TBYD BAŞKANI) (@DundarErol_) January 7, 2024
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