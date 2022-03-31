Bireysel borçta takibe düşen üçe katlandı

31 Mart 2022 Perşembe, 10:49

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) pandemiyle birlikte bankalara tanıdığı sorunlu kredileri takibe atma süresi esnekliğinin sona ermesiyle birlikte ocak itibariyle bireysel kredi ve kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe düşmüş kişi sayısı arttı.

TBB verilerine göre, bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı 2022 yılı ilk ayında 107 bin kişi, bireysel kredi borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı ise 145 bin kişi oldu. 2021 Ocak’ta ise kredi borcundan takibe düşen 42 bin, kredi kartı borcundan takibe düşen ise 41 bin kişiydi.

YÜZDE 245 ARTTI

Dünya'dan Şebnem Turhan'ın haberine göre, geçen yıl ocak ayına göre bu yıl ocakta bireysel kredi borcu nedeniyle takibe düşenlerin sayısı yüzde 245 arttı. Bireysel kredi kartında ise geçen yıla göre değişim yüzde 161 oldu. Bireysel kredi ve kredi kartı borcu nedeniyle takibe düşenlerin toplam kişi sayısında ise yüzde 204’lük bir artış yaşandı.

BİREYSEL KREDİLER 1 TRİLYON TL'Yİ AŞTI

TBB verilerine göre bankalar ve banka dışı finansal kuruluşlar tarafından kullandırılan bireysel krediler ocakta geçen yıla göre yüzde 21 artarak 1 trilyon 52 milyar liraya yükseldi. Bireysel kredilerin yüzde 45'ini ihtiyaç kredileri, yüzde 29'unu konut kredileri, yüzde 20'sini kredi kartları ve yüzde 5'ini taşıt kredileri oluşturdu.

Bireysel kredi kullanan kişi sayısı (takipteki krediler hariç) son bir yılda yaklaşık 1.3 milyon kişi artarak 35,6 milyon kişi olurken, ortalama kredi bakiyesi ise 30 bin TL düzeyinde gerçekleşti. Ocak ayında 372 bin kişi ilk defa kredi kartı, 83 bin kişi tüketici kredisi kullanırken, konut kredisi kullanan kişi sayısı 13 bin oldu. 429 bin kişi ise ilk defa kredili mevduat hesabı kullandı.

İSTANBUL, BİREYSEL KREDİ BAKİYESİ EN ÇOK ARTAN İL

Ocak 2022 ayı itibarıyla İstanbul'da 342 milyar TL, Ankara'da 100 milyar TL ve İzmir'de 69 milyar TL tutarında bireysel kredi bulunuyor. İstanbul, yüzde 27 ile son 12 ayda bireysel kredi bakiyesi en çok artan il oldu. Kişi başına ortalama bireysel kredi (kredi kartı dahil) toplam bakiyesi en yüksek iller ise sırasıyla, Ankara, İzmir, Tekirdağ oldu.