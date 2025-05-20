Bireysel emeklilik sistemi gençleşerek büyümeyi sürdürdü: BES’in yüzde 19’u 25 yaş altı katılımcı

Bu durumun hem sistemin geleceğine hem daha rahat bir emeklilik dönemine katkı vereceği belirtiliyor. Emeklilik Gözetim Merkezi’nin (EGM) 31 Mart 2025 tarihi itibarıyla yayımladığı detay verilere göre gönüllü BES’teki 9.7 milyon kişinin yüzde 19.1’ini 25 yaş altı katılımcılar oluşturuyor.

Bunun içinde 18 yaş altı katımcıların payı yüzde 14.2 oldu. 25 yaş altı katılımcıların oranı 31 Mart 2024’te yüzde 16.6, 31 Mart 2022’de ise yüzde 8’di. Yine 31 Mart 2025 tarihli verilere göre gönüllü BES’teki katılımcıların yüzde 25.2’sini “35- 44”, yüzde 24.1’ini “45-55”, yüzde 17.4’ünü “25-34” ve yüzde 14.1’ini “56 ve üstü” yaş grubundaki kişiler oluşturuyor.

1.5 TRİLYON LİRALIK FON

Öte yandan EGM’nin 15 Mayıs 2025 itibarıyla yayımladığı günlük verilere göre gönüllü BES’teki katılımcı sayısı 9 milyon 756 bin kişi, devlet katkısı dahil fon tutarı ise yaklaşık 1.4 trilyon lira, otomatik BES’teki çalışan sayısı 7 milyon 602 bin kişi, devlet katkısı dahil fon tutarı ise yaklaşık 99 milyar liraya ulaştı. Buna göre sistemdeki toplam fon büyüklüğü 1.5 trilyon liraya yükseldi.