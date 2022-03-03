Bireyselde döviz mevduatına dönüş başladı
Bireyler kur korumalı mevduat sisteminin ilan edildiği aralık ayı sonundan beri en yüksek haftalık döviz mevduatı artışını 1.22 milyar dolar ile Rusya-Ukrayna endişelerinin belirginleştiği geçen hafta yaptı.
TCMB verilerine göre, yurtiçi yerleşiklerin kıymetli maden dahil yabancı para mevduat ve fonları 25 Şubat ile biten haftada 156 milyon dolar azalarak 215.83 milyar dolar oldu.
Bireyseller 25 Şubat haftasında kıymetli maden dahil yabancı para mevduat ve fonları 1.22 milyar dolar artışla 142.26 milyar dolara yükseldi. Kurumsallar ise aynı dönemde döviz cinsi mevuatlarını 1.37 milyar dolar azaltarak 70.2 milyar dolara düşürdüler.
KKM KULLANIMINDAN KAYNAKLI
Bu verilere göre, KKM kullanımının belirgin olduğu kurumsalların döviz mevduatındaki toplam düşüş 19.3 milyar dolara ulaştı. Bankacılar kurumsal döviz cinsi mevduattaki düşüşün tamamının KKM kullanımından kaynaklandığını hesaplıyor.
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