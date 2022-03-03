Son dakika: Merkez Bankası'nın rezervleri düştü

03 Mart 2022 Perşembe, 15:19

TCMB'nin net uluslararası rezervleri döviz piyasasına müdahalelerin ve BOTAŞ başta olmak üzere KİT'lere yaptığı döviz satışları ve maliyetli döviz müdahaleleri ile ocak ortasında 20 yılın en düşük seviyesi olan 7.55 milyar dolara gerilemişti.

Rezervler daha sonra Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile swap anlaşması, ihracatçıların döviz gelirlerinin yüzde 25'inin TCMB'ye satışı ve Kur Korumlaı Mevduat (KKM) gibi adımlarla kısmen toparlanmıştı.

Toparlanmanın ardından TCMB rezervlerinde gerileme sürdü. TCMB verilerine göre, brüt rezervler 114,01 milyar dolardan 113,14 milyar dolar seviyesine geriledi.

NET REZERVLERDE DE GERİLEME İZLENDİ

18 Şubat haftasında 19,8 milyar dolar olan net rezervler, 25 Şubat haftasında 18,2 milyar dolara düştü.

NET DÖVİZ REZERVİ EKSİ 42,9 MİLYAR DOLAR

Swap hariç net rezervlerde toparlanmanın devam ettiği de görüldü. Buna göre, swap hariç net döviz rezervi eksi 42,9 milyar dolar olarak kaydedildi. Bir önceki hafta bu rakam eksi 43,2 milyar dolar olmuştu.