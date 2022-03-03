Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları sonrası dolar tahmini

03 Mart 2022 Perşembe, 10:43

Fed Başkanı Jerome Powell'ın para politikası patikasını netleştiren mesajlarının ardından doların yükseleceği öngörüleri yapılıyor.

Powell, dünkü açıklamasında bankanın mart ayı toplantısında 25 baz puanlık faiz artışını destekleme eğiliminde olduğunu, enflasyonun beklendiği gibi düşmemesi halinde daha agresif hareket etmeye hazır olduklarını söyledi. Gelecek aylarda faiz artışında esnek olacaklarını belirten Powell, asla "otomatik pilotta" olmadıklarını ifade etti.

Powell, Rusya-Ukrayna savaşının faiz görünümünü nasıl etkileyeceğinin henüz belli olmadığını belirterek, Ukrayna'daki savaş nedeniyle Fed'in tetikte olması gerektiğini ifade etti. Fed'in dün açıklanan "Bej Kitap" raporunda ise fiyatların ülke genelinde güçlü bir hızla arttığını, şirketlerin gelecek birkaç ay içinde ek fiyat artışları beklediği bildirildi.

DOLARIN YÜKSELECEĞİ ÖNGÖRÜLERİ ÖN PLANDA

Powell’ın martta faiz artışına yeşil ışık yakan Temsilciler Meclisi konuşmasının ardından piyasalarda doların yükseleceği görüşü dile getiriliyor.

''DOLAR YUKARI ÇIKACAK''

Bloomberg HT'nin aktardığına göre, Market Risk Advisory’den Koji Fukaya, ABD’de enflasyonun daha fazla hızlanması pek mümkün gözükmezken politika faizinin ve tahvil getirilerinin artmasıyla birlikte reel faizler uzun süreli yukarı yönlü trende giriyor.

Dolar endeksi ile ABD 10 yıllık reel getirisinin gelişmiş ülke benzerleri arasındaki spreadin seyrinin birbiriyle ilişkili olduğunu savunan Fukaya “Dolar yukarı çıkacak” yorumunu yapıyor.

Fukaya’ya göre, Dolar Endeksi bu yıl yüzde 1,5 yükselerek 99 seviyesine ulaşabilir.

FED FAİZ ARTIRIRSA NE OLUR?

Fed'in olası bir faiz artışı gelişmekte olan piyasalar başta olmak üzere dünya piyasalarını derinden etkileyecek. Fed'in faiz artırımı doların değerinin artması ve büyümenin yavaşlamasını beraberinde getirebileceği düşünülüyor. Bu nedenle Fed kararları piyasalar tarafından endişe ile takip ediliyor.