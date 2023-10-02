Şimşek ile Yerlikaya’nın kaderinin kesiştiği nokta: Çetelere çökmenin maliyeti ne kadar?

Yayınlanma: 02.10.2023 - 13:06

Güncelleme: 02.10.2023 - 13:10

BirGün gazetesi yazarı Ozan Gündoğdu,“Şimşek ile Yerlikaya’nın kaderinin kesiştiği nokta” başlıklı yazısında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın başarılarının birbirine bağlı olduğuna dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“2022’de Ödemeler Dengesi’nde kaynağı tespit edilemeyen para girişinin takip edildiği “net hata noksan” kalemi 25,5 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek fazlasını verdi. Karşılaştırma için; 1986’dan 2021’e kadar geçen 35 yılda Net Hata Noksan kalemindeki toplam fazla 30,5 milyar dolardı.

'SUÇ SEKTÖRÜ, KAPALI DEVRE ÇALIŞMIYOR'

Yani Suç Sektörü, kapalı devre çalışmıyor, döviz girişi de sağlıyor. Bu haliyle sektör, Türkiye’nin cari açığının finansmanı sorununa “öyle ya da böyle” çözüm üretiyor. Haliyle, çetelere çökmenin bir ekonomik maliyeti de var. Peki ya politik maliyeti?

Şimşek dünyayı dolaşıp para arıyor, Yerlikaya ise çetelere çöküyor. Her ikisinin de başarısı birbirine bağlı.

Zira Şimşek para bulamazsa, Türkiye ya büyük bir ödemeler dengesi krizini omuzlayacak ya da son 5 yılda yaptığı gibi yeni varlık barışlarıyla kayıt dışı para girişlerine bel bağlayacak. Belki de Şimşek’in başarısızlığı, sadece kendisini değil Yerlikaya’yı da koltuğundan edecek. Çünkü Yerlikaya’nın çetelere yaptığı operasyonlar Şimşek’in para bulması için gereken zamanı daraltıyor. Şimşek para bulamadıkça, suç sektörünün yarattığı paranın önemi artıyor. Böylece, birisi güvenlik diğeri ekonomi alanındaki iki bakanın kaderi tuhaf biçimde birbirine bağlanıyor.“