Döviz arayışı: Mehmet Şimşek yatırımcı turuna çıkıyor

Yayınlanma: 29.09.2023 - 10:19

Güncelleme: 29.09.2023 - 10:19

‘Piyasaların sevdiği bir isim’ diye tanıtılan Mehmet Şimşek’in ekonomi koltuğuna geçmesine rağmen yabancı yatırımcının Türkiye’ye dönüşüne dair güçlü belirtiler yok.

Şimşek bu nedenle seçim sonrası döviz bulabilmek için yönünü Körfez’e çevirmiş ve ilk gezisini Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’la Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) yapmıştı. Daha sonraki duraklarsa Katar ve Suudi Arabistan olmuştu.

Bakan diğer yandan Batı yatırımlarını çekmek için de kollar sıvanmıştı.

Ağustos başında Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, JP Morgan’ın İstanbul’da düzenlediği yatırımcı toplantısına katılmıştı. Şimşek bununla da kalmamış, eylülde ABD’de yatırımcılarla buluşmuştu.

Reuters dün, Şimşek’in önümüzdeki hafta yatırımcılarla görüşmek için Londra’ya gideceğini duyurmuştu. Ancak Şimşek, bununla kalmayacak ve daha fazla yeri ziyaret edecek.

Bloomberg’ün bakanlık kaynaklarından edindiği bilgiye göre Şimşek Londra’dan sonra, 11-14 Ekim’de Fas’ın Marakeş kentinde düzenlenecek IMF ve Dünya Bankası’nın yıllık toplantılarına katılacak.

Ardından Şimşek, 19 Ekim’de Fransa’nın başkenti Paris’te yatırımcılarla buluşacak. Ay sonunda da Şimşek’in ikinci bir Körfez turuna çıkması bekleniyor.