Birikim Varlık’ın halka arz büyüklüğü 170 milyonu geçti
Birikim Varlık Yönetim’'in “Sabit Fiyatla Talep Toplama” yöntemiyle yapılan halka arzda büyüklüğü 170 milyon 400 bin TL oldu.
Birikim Varlık Yönetim A.Ş’nin paylarının halka arzı “Sabit Fiyatla Talep Toplama” yöntemiyle 8-9 Aralık 2022 tarihlerinde gerçekleşti.
Konuya ilişkin Halk Yatırım'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre, halka arzda birim fiyat 14,20 TL olurken, halka arz edilen 12 milyon TL nominal değerli payların satışı gerçekleştirildi. Böylece halka arzda büyüklük 170 milyon 400 bin TL oldu.
Açıklamaya göre, halka arzda; yurt içi bireysel yatırımcılara nihai tahsisat tutarının yaklaşık 17,34 katı, yurt içi kurumsal yatırımcılara yaklaşık 33,59 katı, yurt dışı kurumsal yatırımcılara ise yaklaşık 2,43 katı talep geldi.
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