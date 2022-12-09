Borsadan haftalık kapanış rekoru
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 3,08 artışla günü 5.005,30 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek haftalık kapanışını gerçekleştirdi.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 149,38 puan artarken, toplam işlem hacmi 95,6 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.
Bankacılık endeksi yüzde 3,45, holding endeksi yüzde 2,01 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,31 ile inşaat, tek kaybettiren yüzde 0,60 ile sigorta oldu.
Analistler, Çin'in Kovid-19 salgını kapsamında "sıfır vaka" politikasını terk etmeye yönelik adımları ve ABD'de iş gücü piyasasının yavaşlama belirtileri gösterdiğine işaret eden verilerle pay piyasalarında toparlanma eğiliminin öne çıktığını söyledi.
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek haftaki toplantısı öncesi yatırımcıların temkinli duruşunu koruduğuna işaret eden analistler, halihazırda Banka'nın 50 baz puanlık faiz artırımı beklentilerinin gücünü koruduğunu bildirdi.
Video Haberler
- Gökbakar, Recep İvedik 7'nin bilinmeyenlerini anlattı
- 128 kiloluk 'Fırat turnası'nı iş yerinde sergiliyor
- Akdeniz meyve sineğine 'cazibe' tuzağı
- Papağanı 'Lara'yı omzunda gezdiriyor
- Fidan hemşire, sokaktaki tacizden sonra karateci oldu
- 738 yıllık mermer sanduka, Nasreddin Hoca’ya ait çıktı
- Denizli'de sis bulutu güzel görüntüler oluşturdu
- Telefon kazanma ümidiyle 100 bin lira dolandırıldı
- Enerji düştü ama enflasyon düşmüyor
- Gazetecilikten antikacılığa ilerleyen serüven
En Çok Okunan Haberler
-
- CHP'nin asgari ücret talebi belli oldu
- 'Cemaatimizle gönül bağı var, resmi görevi yok'
- AKP'li isim konuştu
- İçinde kimler yok ki...
- Altay'dan derbi cezalarına tepki!
- Çırağan Sarayı'nda yangın!
- Olayın aslını bilmiyormuş!
- Gazetemizle ilgili hayalini anlattı
- AKP’nin erken seçim planı
- HSK’den o savcıya inceleme kararı