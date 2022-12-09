Borsadan haftalık kapanış rekoru

09 Aralık 2022 Cuma, 19:21

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 149,38 puan artarken, toplam işlem hacmi 95,6 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 3,45, holding endeksi yüzde 2,01 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,31 ile inşaat, tek kaybettiren yüzde 0,60 ile sigorta oldu.

Analistler, Çin'in Kovid-19 salgını kapsamında "sıfır vaka" politikasını terk etmeye yönelik adımları ve ABD'de iş gücü piyasasının yavaşlama belirtileri gösterdiğine işaret eden verilerle pay piyasalarında toparlanma eğiliminin öne çıktığını söyledi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek haftaki toplantısı öncesi yatırımcıların temkinli duruşunu koruduğuna işaret eden analistler, halihazırda Banka'nın 50 baz puanlık faiz artırımı beklentilerinin gücünü koruduğunu bildirdi.