Hangi yatırım daha çok kazandırdı? Altın, dolar, Euro, borsa...
Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 0.85, altının gram satış fiyatı yüzde 0.65, Euro/TL yüzde 0.78, dolar/TL yüzde 0.08 değer kazandı.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 0,85 kazançla 5.005,30 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 4.711,43 puanı, en yüksek 5.032,57 puanı gördü.
Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 1,41 artışla 4.852,88 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 2,84 kazançla 4.406,11 puana, Teknoloji Endeksi yüzde 6,19 primle 5.854,11 puana yükselirken, Sanayi Endeksi ise yüzde 1,12 kayıpla 8.238,99 puana geriledi.
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER EN ÇOK PRİM YAPAN HİSSE
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 20,13 ile İş Yatırım Menkul Değerler oldu. İş Yatırım Menkul Değerler’i yüzde 17,68 ile Global Yatırım Holding, yüzde 15,33 ile Kontrolmatik Teknoloji izledi.
Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 12,45 ile Sasa Polyester, yüzde 9,81 ile Tüpraş, yüzde 8,56 ile Jantsa Jant Sanayi şeklinde sıralandı.
Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 257 milyar 827,8 milyon lirayla Sasa Polyester Sanayi, 194 milyar 580 milyon lirayla Türk Hava Yolları ve 174 milyar 89,4 milyon lirayla Koç Holding oldu.
ALTIN VE DOLAR YÜKSELDİ
24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,65 artışla 1.076,00 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,67 kazançla 7 bin 210 liraya yükseldi.
Doların satış fiyatı yüzde 0,08 değer kazanarak 18,6450 lira, Euro'nun satış fiyatı ise yüzde 0,78 artışla 19,6550 lira oldu.
Geçen hafta 22,8100 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,60 kazançla 22,9470 liraya yükseldi. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 1 değer kazanarak 20,0210 liradan alıcı buldu.
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