Birleşik Kamu-İş: Emeklilikte yaş şartı kaldırılmalı

29 Ağustos 2022 Pazartesi, 18:38

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Balık yaptığı açıklamada yaş engeline takıldığı için 5 milyon yurttaşın emekli olmadığını belirterek emeklilikte yaş şartının kaldırılmasını talep etti.

Balık tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "AKP iktidarının seçimi kaybetme korkusu ile gündeme aldığı EYT’lilere yönelik çözüm arayışı ortaya çıkan hak kayıplarını engellemekten uzak kalacaktır. Emekli olma şartlarını sağlayan ancak çalıştıkları dönemde çıkan kanunla maç başladıktan sonra kural değiştirilerek emekli olma süresi 15-18 yıl arasında ertelenmektedir. Çıkarılan kanunlarla çalışma hayatı sistemi bir bütün olarak ele alınmalıdır. Sadece yaşa dayalı bir uygulamanın geçerliliği olmadığı gibi milyonlarca yurttaşımızı çok zor bir duruma sokmaktadır. Emeklilik yaşını beklerken ekonomik gelir kaybı yaşamakta, sigorta kaydı bulunduğu için başka bir işte çalışamamaktadır. Bu durum milyonları mağdur ettiği gibi kayıt dışı istihdama da neden olmaktadır."

ELLERİNDEN ALINAN HAKKI İSTİYORLAR

Yapılan düzenlemelerle yurttaşların mevcut koşullarının geriye götürüldüğünü aktaran Balık bunun sosyal hukuk devleti ilkelerine aykırı olduğunu vurguladı. EYT mağduriyetinin seçim malzemesi haline getirildiğine de değinen Balık yaptığı açıklamada "EYT sorununu iktidara geldikten sonra bir sonraki seçim dönemine kadar gündeme almayan AKP iktidarı yine içi boş müjdelerle bu sefer emeklilikte yaşa takılanları oyalamaya çalışmaktadır. EYT’liler hükümetten herhangi bir ayrıcalık ya da erken emeklilik istememekte, ellerinden alınan haklarının iadesini talep etmektedir. AKP iktidarın acilen emeklilikte yaş şartını kaldırarak bugün emekli olması gereken milyonlarca yurttaşın sorunlarına gerçekçi çözümler üretmesi ve verilen hakları iade etmesi gerekmektedir” ifadelerine yer verdi.