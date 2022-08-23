Son Dakika: Bakan Vedat Bilgin'den EYT açıklaması

23 Ağustos 2022 Salı, 09:33

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren Emeklilikte Yaşa Takılanlar'a ilişkin yeni gelişme yaşandı.

Dünkü kabine toplantısı sonrasında İktidara yakınlığı ile bilinen A Haber'e açıklamalarda bulunan Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT ile ilgili çalışma grupları olduğunu, yılbaşına doğru çalışmaların tamamlanacağını söyledi.

EYT konusunda tek formül üzerinde çalışıldığına değinen Bakan Bilgin daha önce birkaç formül olduğunu belirtmişti. Bilgin "Hollanda, Almanya modellerinden bahsediliyor, bunlar doğru değil. Masamızda sadece bir tane EYT formülü var. Kamuoyunda konuşulan modeller doğru değil. Biz zaten 62 yaşında çalışanları emekli ediyoruz" dedi.

AŞAMALI ÇALIŞMALAR YAPILIYOR

Aşamalı çalışma grupları olduğunu belirten Bilgin "İlgili kurumlarla da çalışmalar sürecek ve ortak noktaya ulaşıldığında Cumhurbaşkanımıza sunulacak. Kabul görürse kamuoyuyla paylaşacağız" açıklamasında bulundu.