EYT'lilerin gözü yıl sonu yapılacak düzenlemede
İzmir Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Doğan Türker, “Verilen sözler tutulmazsa o zaman EYT’lileri kimse tutamaz" dedi.
Türkiye geneline milyonlarca “emeklilikte yaşa takılan” (EYT) yurttaşın gözü yıl sonunda yapılacak düzenlemeye çevrildi. İzmir Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Doğan Türker, “Verilen sözler tutulmazsa o zaman EYT’lileri kimse tutamaz ve Türkiye genelinde en az 3 milyon kişi sokağa dökülür. Her yerde, her platformda AKP’ye oy vermeyin diye bas bas bağırırız” dedi.
Görüşmenin detayları ve EYT’li yurttaşların beklentileri hakkında açıklamalarda bulunan Türker, “Biz kimseden lütuf beklemiyoruz. Sadece çalışmaya başladığımız tarihte geçerli olan şartları geri istiyoruz. Gelişigüzel çıkartılacak ve herkesi kapsamayan bir yasayı kabul etmiyoruz” dedi.
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