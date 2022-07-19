Birleşik Kamu-İş Genel Başkanı Mehmet Balık: 'Çiftçinin enflasyonu yüzde 148'

19 Temmuz 2022 Salı, 14:21

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) dün açıkladığı verilere göre, tarım ürünleri üretici fiyatları Haziran’da bir önceki aya göre yüzde 0,66 azalırken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 148,90 artış gösterdi. Birleşik Kamu- İş Genel Başkanı Mehmet Balık, yaptığı yazılı açıklamada şunları ifade etti:

“Tarım ürünleri üretici fiyat endeksinde bir yılda yüzde 148,90 oranında artış yaşandı. Tarım üretici fiyatları artış her geçen gün katlanarak devam etmektedir.

'GERÇEK DIŞI BİR OYALAMA POLİTİKASI'

Gerçek enflasyonun yüzde 171.36 olduğu bu dönemde, yaz ayında sebze meyve fiyatları ucuzlayacak sözünün gerçek dışı bir oyalama politikası olduğu çok açık bir şekilde gözlemlenmektedir.

Akaryakıt fiyatları, döviz ve hammadde fiyatlarındaki fahiş artışların üzerine nakliye giderleri ve navlun ücretleri de eklenince çiftçiden çok cüzi miktarlarda alınan ürünler vatandaşa kat kat pahalıya satılmakta, üreticiler ürünlerinden kazandıkları parayla kendi ürettikleri ürünleri bile satın alamamaktadır. Uygulanan yanlış tarım politikaları, çiftçinin üzerindeki borç yükü, tarımı yurt dışına bağımlı hale getirme çabaları yaşanan bu enflasyonun en açık göstergesidir.

AKP hükümetinin acil bir şekilde yurtdışına bağımlı politikalardan vazgeçerek yerli ve milli tarım sözünü yerine getirmesi gerekmektedir. Tarım üretiminde kullanılan bütün girdi fiyatlarındaki vergilerden üreticiler muaf tutulmalı, üreticilerin üzerindeki devlet ve enflasyon baskısına son verilmelidir.”