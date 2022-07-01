Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Başkanı Mehmet Balık: 'İktidar yurttaşı eziyor'
Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Başkanı Mehmet Balık, emekli maaşına ilişkin tepki gösterdi. Koşulların günden güne zorlaştığını söyleyen Balık, “Bu rakam ile bir kişinin zorunlu ihtiyaçlarını bile karşılaması mümkün değildir” dedi.
Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Başkanı Mehmet Balık, en düşük emekli maaşının temmuz zammı ile 3 bin 500 lira olarak belirlenmesine tepki gösterdi. Balık, “Açlık sınırının 6 bin 779 lira olduğu dönemde 3 bin 500 lira ile ailenin geçinmesi değil bir kişinin zorunlu ihtiyaçlarını bile karşılaması mümkün değildir” değerlendirmesinde bulundu. Ekonomik koşullar, zam yağmurları, siyasi ve politik hatalar nedeniyle yurttaşların yaşam koşullarının günden güne katlanılmaz hale geldiğini vurgulayan Balık, şunları kaydetti:
"HİÇBİR İŞE YARAMAZ"
“TÜİK’in çarpıtılmış enflasyon rakamlarına göre emekçilerinin maaşlarını belirleyen iktidar, yüzde 40 oranında zam ile emekçileri enflasyona ezdirmeyeceklerini iddia etmektedir. Ancak altı aylık gerçek enflasyonun yüzde 74.83, TÜİK’e göre ise yüzde 73.50 olduğu koşullarda emeklilere yapılan bin liralık ve kamu emekçilerine yapılması planlanan yüzde 40 oranındaki zam hiçbir işe yaramayacaktır.”
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