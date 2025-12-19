Birleşik Kamu-İş'ten dev eylem: 200 bin emekçi iş bıraktı!

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu’na bağlı sendikalar, AKP iktidarının emekçiyi yoksullaştıran ve sermayeyi koruyan ekonomi politikalarına karşı 19 Aralık’ta yurt genelinde 200 bin üyesiyle iş bırakma kararı aldı. Konak SGK binası önünde insanca yaşam, adil ücret ve hakça paylaşım talebiyle bir araya gelen emekçiler, sık sık "Memur darda sorumlusu sarayda", "Komşular hırsız var", "Sermayeye değil, emekçiye bütçe", "İnsanca yaşam istiyoruz" sloganları attı.

Birleşik Kamu-İş İzmir İl Başkanı Barış Düdü, Birleşik Kamu-İş’in Türkiye’nin en büyük üçüncü kamu emekçileri konfederasyonu olduğunu hatırlatarak, “Bugün işyerlerimizde değil meydanlardayız. Çünkü adına toplu sözleşme dedikleri bir tiyatroyla emeğimizin hakkı gasp edildi, şimdi de emekçiyi yok sayan bir bütçe hazırlanıyor. Bu nedenle tükenmiş durumdayız” dedi.

Türkiye’nin içine sürüklendiği ağır ekonomik krizin mevcut iktidarın politikalarının sonucu olduğunu söyleyen Düdü, özelleştirmeler yoluyla Cumhuriyet’in üretim birikiminin yok edildiğini belirtti. Düdü, “Ülke üretmeden tüketen bir yapıya sürüklendi. ‘Dolarla mı maaş alıyorsunuz’ denilen bir noktadan, toplu iğne almak için bile döviz kuru takip edilen bir noktaya gelindi” diye konuştu.

“Faiz sebep, enflasyon sonuç” anlayışıyla yıllardır sürdürülen politikaların yoksulluğu derinleştirdiğini ifade eden Düdü, bu süreçte orta sınıfın yok edildiğini, yoksulun daha yoksul, zenginin ise daha zengin hale geldiğini söyledi. Asgari ücretin fiilen genel ücret haline getirildiğine dikkat çeken Düdü, asgari ücret ve biraz üzeri maaş alanların kayıtlı istihdamın yaklaşık yüzde 70’ini oluşturduğunu belirterek, “Üreten yurttaşlar en çok vergiyi ödeyen ama en az ücreti alan kesim haline getirildi” dedi.

Toplu sözleşme sürecine de değinen Düdü, masaya getirilen zam tekliflerinin mevcut ekonomik koşullarla bağdaşmadığını ve kamu emekçilerine hakaret niteliği taşıdığını söyledi. Hakem heyeti sürecini eleştiren Düdü, “Hakem heyetinin ‘zam’ diye sunduğu utanç verici rakamları tarih yazdı. Biz o masadaki her rezilliği kamuoyuna anlattık” ifadelerini kullandı. Birleşik Kamu-İş’in Ar-Ge birimi KAMU-AR’ın verilerini paylaşan Düdü, Kasım 2025 itibarıyla açlık sınırının 30 bin 327 lira, yoksulluk sınırının ise 93 bin 697 lira olduğunu belirtti. Bu rakamların kamu emekçilerinin büyük bölümünün yoksulluk sınırının çok altında yaşadığını ortaya koyduğunu söyleyen Düdü, “Alım gücü her geçen gün eriyor, emekçiler açlık sınırına doğru itiliyor” dedi.

“HAK YOK, HALK YOK, VİCDAN YOK”

Bütçe politikalarına sert eleştiriler yönelten Düdü, hazırlanan bütçede halkın ve emekçilerin olmadığını savundu. “Bu bütçede hak yok, halk yok, vicdan yok. Sermaye var, yandaşların çıkarları var” diyen Düdü, dolaylı vergilerle yükün emekçilere ve emeklilere bindirildiğini, kamu kaynaklarının ise sermaye gruplarına aktarıldığını söyledi. Düdü, halktan toplanan vergilerin şirketlerin kâr hanesine değil yurttaşların temel ihtiyaçlarına ayrılması gerektiğini vurgulayarak, “Bütçe halkın ortak kaynağıdır. Bu kaynaktan en büyük pay emekçilere, emeklilere, gençlere ve yoksul halka ayrılmalıdır” diye konuştu.

Birleşik Kamu-İş’in taleplerini sıralayan Düdü, yoksulluk sınırının üzerinde maaş, seyyanen zammın tüm emekçi ve emeklileri kapsayacak şekilde verilmesi, yan ödemelerin emekli aylıklarına yansıtılması, gelir vergisinin yüzde 15’e sabitlenmesi, enflasyon farkının aylık ödenmesi, yılda dört ikramiye ve kira yardımı istediklerini söyledi. İş bırakma eyleminin bir uyarı olduğunu belirten Düdü, “Kamu emekçisi gasp edilen hakları teslim edilene kadar üretimden gelen gücünü kullanmaya ve demokratik mücadeleyi sürdürmeye devam edecektir. Gerçek dışı enflasyon rakamlarını ve krizin faturasının emekçilere kesilmesini kabul etmiyoruz” dedi.