Birleşik Kamu-İş'ten açıklama: Öğrenciler ailelerinin yanına gidemiyor
Birleşik Kamu-İş Başkanı Mehmet Balık, öğrencilerin eğitim masraflarını dahi karşılamakta güçlük çektiklerini, ailelerinin yanına gitmek için yol parasına muhtaç hale geldiğini belirtti. AKP'nin yurttaşları kasten yoksullaştırarak sosyal yardımlara muhtaç hale getirdiğine değinen Balık, "Yoksulluk politikalarına karşı çıkacağız" dedi.
Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık, öğrencilerin yaşadığı ekonomik güçlüklere dikkat çekti. Balık, ekonomik nedenlerle şehir dışında okuyamadıklarını hatta eğitim masraflarını dahi ödemekte güçlük çektiklerini belirterek “Ülkenin sırtına yük olan yandaş grupların tükettiği ekonomik kaynaklar sonucunda öğrenciler, ailesinin yanına gidebilmesi için bile yardıma muhtaç bir duruma getirilmiştir" dedi.
ÖĞRENCİ YOL PARASINA MUHTAÇ
Öğrencilerin ailelerini görmeye gidemeyecek kadar yoksullaştığını belirten Balık şöyle konuştu: “AKP iktidarının yarattığı ekonomik krizle beraber artan akaryakıt ve yan masraflar nedeniyle ulaşım fiyatları ulaşılamayacak seviyeye gelmiştir. Bir zamanlar yurt dışı eğitim, şehir dışı eğitim toplantıları, sempozyum ve sosyal aktiviteler dolu bir yaşam sürmeye çalışan üniversite öğrencileri, artık kendi memleketlerine ailelerini görmeye bile gidemeyecek bir duruma düşmüştür."
AKP'nin yurettaşları kasıtlı olarak sosyal yardımlara muhtaç hale getirecek şekilde yoksullaştırdığını belirten Balık şöyle konuştu: "Üniversite öğrencileri daha iş yaşamına başlamadan yaşamsal maliyetlerini karşılamak adına AKP iktidarının günü kurtarmalık yardımlarına muhtaç bırakılmaya çalışılmaktadır."
Balık, Birleşik Kamu-İş olarak AKP'nin yoksullaştıran politikalarına karşı çıkacaklarını berlitti.
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