Tunç Soyer, üniversite öğrencilerine ücretsiz yemek dağıtacaklarını açıkladı
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, ekonomik kriz nedeniyle zor günler geçiren üniversite öğrencilerine müjde verdi. Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yarından itibaren İzmir'deki devlet üniversitelerinde öğrencilere ücretsiz yemek dağıtımına başlayacağını açıkladı.
Tunç Soyer, sosyal medya hesabında bugün yaptığı açıklamada, "Yarından itibaren Ege, Dokuz Eylül, Katip Çelebi Üniversiteleri ve İYTE’de gençlerimize ücretsiz yemek dağıtımına başlıyoruz. Ne yapıyorsak sizin için gençler" dedi.
Soyer'in mesajı, ekonomik kriz nedeniyle zor günler geçiren üniversite öğrencilerinde karşılık buldu. Çok sayıda üniversite öğrencisi, sosyal medya üzerinden Soyer'e tebrik mesajı yazdı.
İMAMOĞLU TEBRİK ETTİ
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da Soyer'in mesajını alıntılayıp, "Tebrikler Tunç Başkan’ım. Çok yakında İBB de İstanbul’daki üniversiteli evlatlarımız için yurt ve bursun yanında benzer katkılar sunacak" açıklamasını yaptı.
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