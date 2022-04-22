Birleşik Kamu-İş'ten 'halkın enflasyonu' araştırması: 100 liraya dolan sepet artık 242 liraya doluyor

22 Nisan 2022 Cuma, 15:11

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonun Ar-Ge birimi KAMUAR, fiyatlarını Ankara’daki marketlerden düzenli olarak derlediği ve halkın en fazla tükettiği 64 gıda maddesinden oluşan bir sepeti esas alarak hesapladığı gıda fiyatları endeksi Nisan 2022 sonuçlarını açıkladı. Araştırmada şu tespitlere yer verildi:

Ramazan ayı olmasının da etkisiyle nisanda gıda fiyatlarındaki artışta, bütün harcama gruplarında yaşanan yüksek oranlı artışlar belirleyici oldu. Ekmek, pirinç, un, bulgur fiyatlarında, nisanda bir önceki aya göre yüzde 2,2 oranında artış kaydedildi. Halka ucuz et yedirme sözü verilen nisan ayında, et ve balık grubu fiyatlarında yüzde 6,7 oranında artış oldu. Nisanda süt ve süt ürünleri ile yumurta grubu fiyatları ise yüzde 12,1 oranında yükseldi. Yağ fiyatlarında ise yüzde 8,7 oranında artış yaşandı.

Meyve fiyatlarının yüzde 47,4 oranında arttığı nisanda sebze fiyatlarında, bir önceki aya göre ortalama yüzde 28,7 oranında yükseliş gözlendi. Bakliyat fiyatlarının yüzde 7,3 oranında arttığı nisan ayında, salça, zeytin, bal, çay, tuz ve benzeri gıda maddelerinden oluşan diğer işlenmiş gıda fiyatlarında ise yüzde 5,8 oranında artış kaydedildi. Böylece, vatandaşlar mevcut gıda tüketim alışkanlıklarına göre seçilen 64 gıda maddesinden oluşturulan gıda sepetini satın alabilmek için nisanda, bir önceki aya göre yüzde 13,2 oranında daha fazla para ödedi.

GIDA FİYATLARINDA ARTIŞ

Türkiye’nin üç haneli enflasyonlara doğru hızla gittiği bu yılın ilk dört aylık döneminde, gıda fiyatlarında yüzde 51,5 oranında artış yaşandı. Ocak-nisan döneminde ekmek, pirinç, un, bulgur, makarna fiyatları yüzde 49,2 oranında arttı. Et ve balık fiyatları yüzde 37,5, süt, süt ürünleri ve yumurta fiyatları yüzde 16,6, yağ fiyatları yüzde 25, meyve fiyatları yüzde 123, sebze fiyatları yüzde 138, bakliyat fiyatları yüzde 18,5, diğer gıda maddelerinin fiyatları da yüzde 23,3 oranında arttı.

100 LİRAYA DOLAN SEPET ARTIK 241,9 LİRAYA DOLUYOR

Gıda fiyatlarında yıllık olarak ise (Nisan 2021’e göre) yüzde 141,9 oranında artış gözlendi. Diğer bir ifadeyle vatandaşlar, Nisan 2021’de 100 liraya dolan bir sepet için bu yıl aynı ay 241,9 lira ödemek zorunda kaldı. Bu yıl nisanda, geçen yılın nisan ayına göre ekmek, un, bulgur, makarna fiyatlarında yüzde 136,1, et-balık fiyatlarında yüzde 96,5, süt ve süt ürünleri ile yumurta fiyatlarında yüzde 80,9 oranında artış oldu. Bir yıl öncesine göre yağ fiyatları yüzde 114,6 oranında arttı. Meyve fiyatları yüzde 268, sebze fiyatları ise yüzde 380 oranında artış gösterdi. Bakliyat fiyatları son bir yılda yüzde 98,1, diğer gıda fiyatları ise yüzde 58,7 oranında zamlandı.”