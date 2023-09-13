Birleşik Krallık ekonomisi temmuzda daraldı
Birleşik Krallık'ta ekonomi, bu yılın temmuz ayında 0,5 daraldı. Beklenti, ülke ekonomisinin temmuzda yüzde 0,2 daralması yönündeydi.
Ulusal İstatistik Ofisi'nden (ONS) yapılan açıklamada, ülkede GSYH'nin temmuz ayında grevler ve yağışlı hava şartları nedeniyle yüzde 0,5 azaldığı belirtildi.
Ekonomistlerin beklentisi, ülke ekonomisinin temmuzda yüzde 0,2 daralması yönündeydi.
ONS açıklamasında, temmuzda hizmet sektörünün yüzde 0,5, imalat sektörünün 0,7 ve inşaat sektörünün yüzde 0,5 daraldığı kaydedildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen ONS İstatistik Direktörü Darren Morgan, "Temmuz ayında sağlık çalışanları ve öğretmenler tarafından yapılan grevler hizmet sektörünü etkiledi. Ayrıca, temmuzun yağışlı olması nedeniyle inşaat sektörü için de zayıf bir aydı." ifadelerini kullandı.
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