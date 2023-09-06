Birleşik Krallık'ta yeni otomobil satışları arttı

Birleşik Krallık'ta ağustos ayında trafiğe kayıt olan yeni otomobil sayısı yüzde 24,4 arttı.

AA
Yayınlanma: 06.09.2023 - 07:00
Birleşik Krallık'ta yeni otomobil satışları arttı
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İngiliz Motorlu Araç Üreticileri Topluluğu'ndan (SMMT) yapılan açıklamada, bu yılın ağustos ayında ülkede trafiğe kayıt olan yeni otomobil sayısının yüzde 24,4 artarak 85 bin 657’ye yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada, elektrikli otomobillere talebin artmaya devam ettiği, trafiğe kayıt olan her 10 yeni otomobilden yaklaşık dördünün elektrikli olduğu belirtildi.

Kuruluşun açıklamasında değerlendirmelerine yer verilen SMMT Üst Yöneticisi Mike Hawes ise,"Otomotiv endüstrisinin ikinci büyüme yılına başlarken, elektrikli otomobillerin pazara enerji vermesiyle toparlanma devam ediyor” ifadesini kullandı.


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