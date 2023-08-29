Birleşik Krallık'ta gıda fiyatlarındaki artış ağustosta hız kesti

Yayınlanma: 29.08.2023 - 17:59

Güncelleme: 29.08.2023 - 18:43

İngiliz Perakende Konsorsiyumu (BRC), ülkede ağustos ayında perakende fiyatlarındaki artışlara ilişkin verileri açıkladı. Buna göre, ülkede perakende gıda fiyatları ağustos ayında 11,5 artış kaydetti. Ülkede bir önceki ayda gıda fiyatlarındaki artış yüzde 13,4 seviyesinde gerçekleşmişti.

Açıklamada, son üç ayda gıda fiyatlarındaki artış ortalamasının yüzde 13,1 seviyesinde olduğu ülkede, ağustos ayı itibarıyla gıda enflasyonun, 2022 yılının eylül ayından bu yana en düşük seviyesini gördüğü kaydedildi.

BRC açıklamasında, ülkede mağazalardaki ürünlerin fiyatlarının ise ağustosta yüzde 6,9 artış kaydettiği belirtildi.

Ülkede bir önceki ayda mağazalardaki ürünlerin fiyatı yüzde 7,6 artış kaydetmişti.

Açıklamada, ülkede ağustosta mağazalardaki ürünlere ilişkin enflasyonun da 2022 yılının ekim ayından bu yana en düşük seviyesini gördüğü belirtildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen kuruluşun Üst Yöneticisi Helen Dickinson, "(Son veriler) Ağustos ayında mağaza fiyat enflasyonunun Ekim 2022'den bu yana en düşük seviyesine gerilediği için tüketiciler açısından iyi bir haber. Bu, özellikle et, patates ve bazı yemeklik yağlar gibi ürünlerin fiyatının azalmasından kaynaklandı.” ifadelerini kullandı.