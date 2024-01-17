Birleşik Metal-İş duyurdu: MESS ile anlaşma sağlandı, metal işçileri büyük kazanımlar elde etti

Yayınlanma: 17.01.2024 - 21:43

Güncelleme: 17.01.2024 - 21:43

DİSK'e bağlı Birleşik Metal İşçileri Sendikası, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile yapılan görüşmelerin anlaşma ile sonuçlandığını duyurdu.

150 bin işçiyi ilgilendiren MESS grup toplu iş sözleşmesi kapsamında patron örgütü MESS, işçi sendikaları Türk Metal, Birleşik Metal-İş ve Özçelik-İş’i görüşmeye çağırdı.

Birleşik Metal-İş'ten yapılan açıklamada "Aylardır görüşmeleri süren MESS 2023-2025 dönemi Grup Toplu İş Sözleşmesi süreci bugün anlaşmayla sonuçlandı; zafer direnen metal işçisinin oldu" denildi.

Açıklama şöyle:

"Sözleşme görüşmelerine 28 Eylül 2023 günü başlamış ve 22 Kasım 2023 günü beşinci toplantıyı yapmıştık. Daha sonra MESS’in davetleri ile üç toplantı daha gerçekleştirmiş; ancak anlaşma sağlayamamıştık. Görüşmelerin tıkanması üzerine Sendikamız, 19 Ocak, 23 Ocak ve 24 Ocak günleri için grev kararları almıştı.

Greve çıkmamıza çok az bir süre kala, bugün (17 Ocak 2024) MESS Sendikamızı yeniden görüşmeye çağırdı. Bu görüşme sonucu metal işçilerinin beklentilerini karşılayacak bir duruma gelinmesi nedeniyle Başkanlar Kurulumuzun da görüşünü alan Merkez Yönetim Kurulumuz, sözleşmenin imzalanmasına karar verdi.

MESS 2023-2025 dönemi Grup TİS süreci anlaşmayla sonuçlandı; zafer direnen metal işçisinin oldu.

1 Eylül 2023 tarihinde, yüzde 98 oranındaki zam, aylık olarak ücretle birlikte ödenen yakacak yardımı ile yüzde 102,3 oranına ulaştı. https://t.co/J72tnh4mL5 pic.twitter.com/rv87mi2Dvi — BİRLESİK METAL-İŞ (@BirlesikMetal) January 17, 2024

Yapılan anlaşma şu şekilde:

Ücret zammı, birinci 6 aylık dönem için çıplak saat ücretlerinde ortalama yüzde 98 artış olarak kabul edildi.

(Bu zam oranının dağılımı şöyledir: Saat ücreti 65 TL’nin altında kalan işçilerin saat ücretleri önce 65 TL’ye yükseltilecek, daha sonra üzerine yüzde 32 oranında zam yapılacak, ardından maktu (seyyanen) olarak 30 TL daha eklenecektir. Bu zammın yanında her kıdem yılı için saat ücretlerine 15 yılı geçmemek üzere 2 TL kıdem zammı yapılacaktır. EYT’lilere kıdem zammı ilk işe girdikleri tarih itibarıyla yapılacaktır.)

1 Mart’tan sonra (sözleşmemizin ikinci 6 aylık dönemi için) yüzde 30 zam yapılacak. Ancak 6 aylık enflasyon yüzde 30’u geçerse çıkan enflasyon oranı uygulanacak.

Sözleşmemizin üçüncü 6 aylık döneminde, enflasyona 3 puan refah payı eklenerek zam yapılacak.

Son dönem olan dördüncü 6 aylık dönemde ise enflasyon oranında zam yapılacak.

1 Eylül 2023 tarihinde, yüzde 98 oranındaki zam, aylık olarak ücretle birlikte ödenen yakacak yardımı ile yüzde 102,3 oranına ulaşmıştır. Bir başka deyişle, bir metal işçisinin 31 Ağustos 2023 tarihindeki geliri, 1 Eylül 2023 itibarıyla yüzde 102,3 oranında artacaktır.

1 Mart 2024 tarihi itibarıyla ise sadece ücretlerde kümülatif olarak yüzde 157,4 oranında artış sağlanmıştır.

Bu zam ile ortalama ücretli bir metal işçisinin aylık net ücreti, 1 Eylül 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 31.541 TL olacak; ayrıca aylık net 1.048 TL yakacak tutarı da eklendiğinde, ele geçecek aylık net ücret 32.589 TL’ye ulaşacaktır. Bu ücret 1 Mart 2024 tarihinde ise 42,051 TL’ye çıkacaktır.

Sosyal haklar ise, sözleşmenin birinci yılında yüzde 140 oranında, ikinci yılında yıllık enflasyon oranında artacaktır.

Bu hakların yanı sıra;

Ulusal ve dini bayramlarda fazla mesai ücret %100’den %125’e çıkacaktır.

Engelli kadrosunda çalışanlar, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde idari izinli sayılacaktır.

Anasınıfında öğrenim görenlere de eğitim yardımı verilecektir.

2 gün sünnet izni verilecektir.

İşyerinde çalışan işçilerin en düşük ücreti, asgari ücretin yüzde 8 fazlasından aşağı olmayacaktır.

Metal işçileri, aylardır sürdürdükleri zorlu ve kararlı mücadeleleri sonucunda bugün büyük kazanımlar elde ettiler.

Mücadelemize destek veren kardeş sendikalara, siyasi partilere, demokratik kitle örgütlerine, basın emekçilerine ve tüm emek dostlarına teşekkür ederiz.

Sözleşmenin imzasında, işçilerin taleplerini dikkate alarak gerekli adımları atan MESS Genel Başkanı ve Yönetim Kuruluna da teşekkür ederiz.

Bu kazanımların elde edilmesi, işçinin Sendikasına ve mücadelesine inanması ile gerçekleşmiştir.

Metal işçisinin yükselen sesi, başından beri sürece öncülük eden Sendikamız tarafından gerçeğe dönüştürüldü ve karşılığını buldu.

Aylardır, “Biz kazanacağız, metal işçisi kazanacak!” dedik, “Metal işçisi kazanırsa tüm işçiler kazanır” dedik.

Metal işçisi kazandı, tüm işçi sınıfı kazandı! BİZ KAZANDIK!"