Grev kararı alınmıştı... Metalde yeni teklif de reddedildi

Yayınlanma: 13.01.2024 - 13:47

Güncelleme: 13.01.2024 - 13:47

Metal sektöründe çalışan işçileri temsil eden sendikalar konumundaki Türk Metal, Birleşik Metal-İş ve Özçelik-İş sendikaları ile Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) arasındaki toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşmazlık sürüyor. Türk Metal ve Birleşik Metal-İş, MESS'in bugünkü son teklifini de kabul etmediklerini duyurdu.

Türk Metal Sendikası'ndan yapılan açıklamada şu bilgiler paylaşıldı:

"MESS’in daveti üzerine bugün (13 Ocak 2024 tarihinde) Merkez Ofislerinde gerçekleşen toplantıda İşveren tarafı; 1 Eylül 2023'ten geçerli olmak üzere ilk 6 ay için saat ücretlerine önce %32 zam yapılmasını, yüzdelik zam uygulandıktan sonra saat ücretlerine seyyanen 20,5 TL zam yapılmasını, daha sonra ise 10 yıllık kıdemle sınırlı olmak üzere yine saat ücretlerine her kıdem yılı için 1,5 TL zam yapılmasını teklif etmiştir. MESS'in teklif ettiği bu zam paketinin ortalama ücrete toplam getirisi yüzde 73 oranındadır.

MESS ayrıca sosyal yardımlara 1 Eylül 2023 tarihinden geçerli olmak üzere yıllık yüzde 90 oranında zam teklif etmiştir. Sonraki altı aylar için ücretlere, ilgili altı ayın enflasyonu oranında, sosyal haklara ise yıllık enflasyon oranında artış teklifini yinelemiştir.

Ayrıca MESS, sözleşmenin 3 yıllık olması, tamamlayıcı sağlık sigortası uygulamasının kaldırılması, ikramiyelerin işe gelinemeyen günler için kesilmesi başta olmak üzere, kazanılmış haklarımızı geriye götürecek tekliflerini ise masada tutmaya devam etmiştir.

Heyetimiz yapılan teklifleri kabul etmeyerek görüşmeyi sonlandırmıştır."

19 OCAK’TA GREV



Birleşik Metal-İş'ten yapılan açıklamada da "MESS’ten işçilerin kabul edeceği yeni teklif beklediğimizi, aksi taktirde 19 Ocak’ta başlayacak grevlerimizi en güçlü biçimde hayata geçireceğimizi belirttik" denildi.