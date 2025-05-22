Birleşmiş Milletler raporu ortaya koydu: Türkiye İsrail ile ticarette 5. sırada!

Türkiye, 2024 yılında İsrail’e yaptığı 2,86 milyar dolarlık ihracatla Çin, ABD, Almanya ve İtalya’nın ardından İsrail’e en çok mal satan beşinci ülke konumuna yükseldi.

Gazeteci Metin Cihan’ın paylaştığı verilere göre, Türkiye, Birleşmiş Milletler Ticaret Veritabanı (UN Comtrade) ve El Cezire’nin 21 Mayıs 2025 tarihli haberine dayalı olarak, İsrail’e 2024 yılında 2,86 milyar dolarlık ihracat yaptı. Haberde, İsrail’in toplam ithalatının 91,5 milyar dolar olduğu ve bunun büyük bölümünün Çin (19 milyar dolar), ABD (9,4 milyar dolar) ve Almanya (5,6 milyar dolar) gibi ülkelerden geldiği belirtiliyor.

Metin Cihan, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, “İsrail’e en çok mal satan 5. ülkeyiz. Haber: El Cezire. Kaynak: Birleşmiş Milletler Ticaret Veritabanı” ifadelerini kullandı ve El Cezire haberinden bir tabloyu paylaştı.

ULUSLARARASI GEMİ TRAFİĞİNDE BELGELENDİ

Cihan, daha önce Türkiye’den İsrail limanlarına düzenli olarak yük gemilerinin gittiğini uluslararası denizcilik kaynaklarından elde ettiği belgelerle duyurmuştu. Bu paylaşımlar sonrası bazı iktidara yakın çevreler tarafından eleştirildi. Hükümet yetkilileri ise ticaretin özel sektör tarafından yürütüldüğünü ve devlet politikalarıyla doğrudan bağlantılı olmadığını savundu.

Türkiye’de siyasi iktidar, özellikle Gazze’de yaşanan gelişmeler sonrasında İsrail’e karşı sert açıklamalarda bulunurken, iki ülke arasındaki ticaretin artması kamuoyunda açıklamalarla uygulamalar arasındaki farkı gündeme getirdi. Muhalefet ve bazı sivil toplum kuruluşları, hükümetin Filistin’e verdiği destek mesajları ile ticari ilişkiler arasındaki tutarsızlığı eleştiriyor.

Öte yandan, İsrail ile ticaretin protesto edildiği bazı etkinliklerde gözaltılar yaşandığı da biliniyor.