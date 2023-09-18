Birlik başkanı açıkladı: Çiftçiler 40 bin lira maaşa çoban bulamıyor

Elazığ İli Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mahmut Sezer, aylık 40 bin lira maaşa bile çoban bulamadıklarını söyledi.

İHA
Yayınlanma: 18.09.2023 - 17:18
Birlik başkanı açıkladı: Çiftçiler 40 bin lira maaşa çoban bulamıyor
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Çoban bulunamadığı için yurt genelinde çoban maaşları artmasına rağmen yine de birçok yerde çoban sorunu sürüyor. Çobanlık mesleği çok fazla ilgi görmüyor. 

Elazığ İli Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mahmut Sezer yaptığı açıklamada, "Çoban sıkıntısı çok çekiyoruz ve bulamıyoruz. Aylık 40 bin lira maaş veren de var ama bulamıyoruz. Kimse bu işi yapmak istemiyor yapan da bırakıyor. Onlar da haklı bekarsa evlenmek istese çoban diye kimse kız vermiyor" dedi.


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