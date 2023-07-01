Çobanın arazide bulup yaylaya götürdüğü mühimmat patladı: 1 ölü
Konya'nın Karapınar ilçesinde, yabancı uyruklu bir çoban tarafından arazide bulunan ve yaylaya götürülen mühimmatın patlaması sonucu çiftçi Mehmet Harmancı (42), hayatını kaybetti.
Karapınar ilçesi Vahap Ovası yaylasında, önceki gün saat 21.30 sıralarında yabancı uyruklu olan ve ismi henüz öğrenilemeyen çoban, arazide bulduğu patlamamış mühimmatı araca yükleyerek yaylaya götürdü.
KURTARILAMADI
Yaylaya götürülen mühimmatın burada patlaması sonucu çiftçi Mehmet Harmancı olay yerinde yaşamını yitirirken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Bölgeye ulaşan ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken, bomba imha uzmanları da olay yerinde incelemelerde bulundu. Yaylaya giriş ve çıkışlar kapatılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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