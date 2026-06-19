Cumhuriyet Gazetesi Logo
BİSAM’a göre açlık sınırı 36 bin 2 lira, yoksulluk sınırı 118 bin 404 lira

BİSAM’a göre açlık sınırı 36 bin 2 lira, yoksulluk sınırı 118 bin 404 lira

19.06.2026 04:00:00
Güncellenme:
Ekonomi Servisi
Takip Et:
BİSAM’a göre açlık sınırı 36 bin 2 lira, yoksulluk sınırı 118 bin 404 lira

Birleşik Metal-İş Sendikası Sınıf Araştırmaları Merkezi (BİSAM), haziran ayı açlık sınırını 36 bin 42 TL, yoksulluk sınırını ise 118 bin 404 TL olarak açıkladı. Dört kişilik bir ailenin sağlıklı beslenebilmesi için günlük yapması gereken asgari harcamanın 1201 liraya ulaştığını ortaya koyan veriler, geçim koşullarının bir önceki aya göre daha da ağırlaştığını gösterdi.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Yurttaşın ve özellikle emekçi ve emeklilerin alım gücü erimeyi sürdürüyor.

Birleşik Metal-İş Sendikası Sınıf Araştırmaları Merkezi (BİSAM), “Açlık ve Yoksulluk Sınırı Haziran 2026 Dönem Raporu”nu yayımladı. Türkiye geneliyle ilgili araştırmaya göre dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için aylık yapması gereken harcama (açlık sınırı) 36 bin 42 liraya çıktı. Bunun üzerinden barınma, ulaşım, eğitim, sağlık gibi tüketim harcamaları esas alınarak yapılan hesaplama sonuçlarına göre yoksulluk sınırı da 118 bin 404 liraya ulaştı. Bunlara göre toplamda dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenebilmek için günlük yapması gereken toplam asgari harcama 1201 liraya yükseldi. Bu tutarlar önceki ay, aynı sırayla 34 bin 808 TL, 114 bin 348 TL ve 1160 TL idi. Öte yandan haziran ayıyla ilgili açıklık sınırı, halen 28 bin 75 lira olarak uygulanan net asgari ücreti de 7 bin 967 lira aştı.  

İlgili Konular: #ekonomi #açlık sınırı #BİSAM